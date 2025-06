È proverbialmente leggera nei cruciverba: la soluzione è Piuma

PIUMA

Perché la soluzione è Piuma? Più leggera di così si muore è un modo di dire che descrive qualcosa di incredibilmente sottile o delicato. La parola piuma richiama proprio questa leggerezza, essendo costituita da fibre morbide e fini. Perfetta per indicare qualcosa che ha un peso minimo, come appunto una piuma, simbolo di delicatezza e leggerezza in molte espressioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione Piuma

P Padova

I Imola

U Udine

M Milano

A Ancona

