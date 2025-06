È ottima quella pasticciera nei cruciverba: la soluzione è Crema

CREMA

Curiosità e Significato di Crema

Perché la soluzione è Crema? Crema indica una preparazione morbida e vellutata, spesso dolce, ottenuta mescolando ingredienti come zucchero, burro o latte. È fondamentale in pasticceria, usata per farcire torte, dolci o come accompagnamento di dessert. Quando si parla di una pasticciera ottima, si sottolinea la sua abilità nel creare creme perfette e deliziose, che rendono ogni dolce ancora più speciale.

Come si scrive la soluzione Crema

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

A Ancona

