Cotte nell acqua nei cruciverba: la soluzione è Lesse

Home / Soluzioni Cruciverba / Cotte nell acqua

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cotte nell acqua' è 'Lesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESSE

Curiosità e Significato di Lesse

La soluzione Lesse di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lesse per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lesse? Lesse deriva dal francese e indica qualcosa di già cotto o preparato, come carne o verdure che sono state precedentemente lessate. È un termine usato spesso in cucina per descrivere alimenti che hanno subito questa tecnica di cottura semplice e salutare. Conoscere le lesse permette di risparmiare tempo e ottenere piatti pronti in modo rapido e gustoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cotte nell acqua che bolleCotte nell acqua bollenteQuelli nell acqua durano pocoSi protende nell acquaSpecchio d acqua nell isola di Ortigia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lesse

Hai trovato la definizione "Cotte nell acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

S A N O S A T A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSONNATA" ASSONNATA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.