Ci si leggono i voti presi a scuola nei cruciverba: la soluzione è Pagella

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci si leggono i voti presi a scuola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ci si leggono i voti presi a scuola' è 'Pagella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGELLA

Curiosità e Significato di Pagella

Hai risolto il cruciverba con Pagella? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pagella.

Perché la soluzione è Pagella? La pagella è un documento ufficiale che riassume i voti ottenuti dagli studenti durante l'anno scolastico. È uno strumento per valutare il rendimento e i progressi in diverse materie, offrendo un quadro complessivo delle competenze acquisite. La pagella rappresenta così un momento di riflessione sul percorso di studio e un punto di partenza per migliorarsi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ci si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteSi leggono in OlandaIl braccio di cui ci si fida ciecamenteCi si iscrive a quella d attesa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pagella

Stai cercando la risposta alla definizione "Ci si leggono i voti presi a scuola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

G Genova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

E S E R S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESSERE" ESSERE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.