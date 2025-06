Intanto nei cruciverba: la soluzione è Mentre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Intanto' è 'Mentre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENTRE

Curiosità e Significato di Mentre

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mentre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mentre.

Perché la soluzione è Mentre? Intanto è un avverbio usato per indicare un'azione che si svolge nel frattempo, mentre qualcosa di diverso succede o viene preparato. È come dire nel frattempo o nel frattempo che. Serve a collegare due eventi che avvengono contemporaneamente, mantenendo il lettore aggiornato sui vari passaggi di una narrazione o di una situazione. È utile per rendere il discorso più fluido e completo.

Come si scrive la soluzione Mentre

Se "Intanto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

