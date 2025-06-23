In mezzo al fiordo

Paola Cammarota | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'In mezzo al fiordo' è 'Or'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OR

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In mezzo al fiordo nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Or

Questa pagina è dedicata alla definizione "In mezzo al fiordo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Or'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: In mezzo al fiordo
  • Risposta: OR
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: O_
  • Inizia con: O
  • Finisce con: R

Le 2 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma

La soluzione 'Or' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In mezzo al fiordo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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