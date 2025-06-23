Colleghi di Leopardi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Colleghi di Leopardi' è 'Poeti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POETI

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Perché la soluzione è Poeti? I poeti che furono colleghi di Leopardi condivisero un’epoca di grande fermento letterario, caratterizzata da profonde riflessioni sulla condizione umana e sulla natura. La loro attività si svolse nel contesto di un’Italia attraversata da mutamenti culturali e sociali, contribuendo con le proprie opere a plasmare il panorama letterario del tempo. Questi scrittori, spesso amici e rivali, lasciarono un’eredità duratura che ancora oggi viene studiata e ammirata. La loro poesia continua a suscitare emozioni in chi la legge.

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Colleghi di Leopardi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Poeti

Se la definizione "Colleghi di Leopardi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poeti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Colleghi di Leopardi

Colleghi di Leopardi Risposta: POETI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

P Padova O Otranto E Empoli T Torino I Imola

La soluzione 'Poeti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Colleghi di Leopardi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.