Lodare, celebrare
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lodare, celebrare' è 'Decantare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECANTARE
Vuoi approfondire la risposta Decantare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Decantare? Decantare significa elogiare con entusiasmo una persona, un’opera o un evento, attribuendo loro meriti e qualità positive. Questa parola evoca l’atto di esaltare pubblicamente le virtù di qualcuno o qualcosa, spesso in modo sincero e appassionato. Attraverso questa azione, si intende mettere in risalto i punti di forza e l’importanza di ciò che si desidera lodare. Decantare diventa così un gesto di apprezzamento che rafforza il valore percepito di ciò che si esalta.
Lodare, celebrare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decantare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lodare, celebrare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decantare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lodare, celebrare
- Risposta: DECANTARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Decantare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lodare, celebrare". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lodare glorificando Lo può celebrare il sindaco Possono celebrare Messa Lodare encomiare Eventi solenni per celebrare qualcosa
Altre definizioni collegate
Con lodare: Lodare qualcosa con ostentazione
Con celebrare: Celebrare una cerimonia in ambito religioso