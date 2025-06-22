Lodare, celebrare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lodare, celebrare' è 'Decantare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECANTARE

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Perché la soluzione è Decantare? Decantare significa elogiare con entusiasmo una persona, un’opera o un evento, attribuendo loro meriti e qualità positive. Questa parola evoca l’atto di esaltare pubblicamente le virtù di qualcuno o qualcosa, spesso in modo sincero e appassionato. Attraverso questa azione, si intende mettere in risalto i punti di forza e l’importanza di ciò che si desidera lodare. Decantare diventa così un gesto di apprezzamento che rafforza il valore percepito di ciò che si esalta.

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Lodare, celebrare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Decantare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lodare, celebrare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decantare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lodare, celebrare

Lodare, celebrare Risposta: DECANTARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona N Napoli T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Decantare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lodare, celebrare". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.