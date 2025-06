Locandieri nei cruciverba: la soluzione è Osti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Locandieri' è 'Osti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSTI

Perché la soluzione è Osti? Locandieri è il termine usato per indicare coloro che gestiscono locande o ostelli, offrendo alloggio e servizi ai viaggiatori. È un antico modo di chiamare gli albergatori di piccole strutture ricettive, spesso in zone rurali o di passaggio. Questi personaggi sono una parte fondamentale della tradizione dell'ospitalità, creando un punto di riferimento per chi cerca riposo e accoglienza durante i viaggi.

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

