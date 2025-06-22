La dottrina filosofica di Jeremy Bentham

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La dottrina filosofica di Jeremy Bentham' è 'Utilitarismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UTILITARISMO

Perché la soluzione è Utilitarismo? L'utilitarismo è una corrente filosofica che sostiene che la valutazione delle azioni si basa sulla loro capacità di massimizzare il benessere complessivo. Questa visione si collega strettamente alla teoria di Jeremy Bentham, il quale riteneva che le scelte morali dovessero favorire il massimo piacere e minimizzare il dolore per la maggior parte delle persone. La filosofia promuove un approccio pragmatico alla moralità, orientato al risultato più vantaggioso per la società nel suo insieme.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La dottrina filosofica di Jeremy Bentham". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La dottrina filosofica di Jeremy Bentham nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Utilitarismo

Quando la definizione "La dottrina filosofica di Jeremy Bentham" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La dottrina filosofica di Jeremy Bentham" conferma che la soluzione 'Utilitarismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Utilitarismo

U Udine T Torino I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La dottrina filosofica di Jeremy Bentham" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Utilitarismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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