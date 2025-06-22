Compito di edicolanti
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SOLUZIONE: RESA
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Perché la soluzione è Resa? L'attività di un edicolante si concentra sulla gestione delle vendite di giornali, riviste e altri prodotti di stampa. È importante mantenere un'attenzione costante alla disposizione degli articoli e al rapporto con i clienti. La RESA, ovvero la resa delle merci invendute, è un aspetto cruciale per garantire un buon equilibrio tra merce in esposizione e rotazione delle scorte. La cura di questi dettagli aiuta a mantenere il negozio efficiente e funzionante.
Compito di edicolanti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Resa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Compito di edicolanti
- Risposta: RESA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Resa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Compito di edicolanti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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