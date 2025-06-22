Compito di edicolanti

Vito Manzione | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Compito di edicolanti' è 'Resa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESA

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Perché la soluzione è Resa? L'attività di un edicolante si concentra sulla gestione delle vendite di giornali, riviste e altri prodotti di stampa. È importante mantenere un'attenzione costante alla disposizione degli articoli e al rapporto con i clienti. La RESA, ovvero la resa delle merci invendute, è un aspetto cruciale per garantire un buon equilibrio tra merce in esposizione e rotazione delle scorte. La cura di questi dettagli aiuta a mantenere il negozio efficiente e funzionante.

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Compito di edicolanti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Resa

Per risolvere la definizione "Compito di edicolanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Resa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Compito di edicolanti
  • Risposta: RESA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Resa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Compito di edicolanti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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