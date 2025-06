Una stringa per chiudere nei cruciverba: la soluzione è Legaccio

LEGACCIO

Curiosità e Significato di Legaccio

Perché la soluzione è Legaccio? Legaccio è una stringa o corda sottile usata per chiudere o fissare oggetti, come sacchetti o scatole. In modo semplice, serve a tenere tutto al suo posto, garantendo sicurezza e compattezza. È un termine pratico e quotidiano, spesso impiegato nelle faccende domestiche o nel lavoro manuale, dimostrando quanto strumenti semplici possano fare la differenza nel mantenere ordine e funzionalità.

Come si scrive la soluzione Legaccio

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

