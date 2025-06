Una moneta che recava effigiata la dea Minerva nei cruciverba: la soluzione è Cento Lire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una moneta che recava effigiata la dea Minerva' è 'Cento Lire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTO LIRE

Curiosità e Significato di Cento Lire

Approfondisci la parola di 9 lettere Cento Lire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cento Lire? Una moneta che recava effigiata la dea Minerva si riferisce alla vecchia valuta italiana di cento lire, che raffigurava proprio la dea della saggezza e della guerra. Questa moneta simbolizzava l’eredità culturale e il patrimonio storico dell’Italia. La frase rappresenta un modo creativo per indicare il valore di questa moneta, ormai fuori circolazione, ma ancora ricca di significato.

Come si scrive la soluzione Cento Lire

Hai trovato la definizione "Una moneta che recava effigiata la dea Minerva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

R Roma

E Empoli

