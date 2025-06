Un uccello poco furbo nei cruciverba: la soluzione è Merlo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un uccello poco furbo' è 'Merlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERLO

Curiosità e Significato di Merlo

Hai risolto il cruciverba con Merlo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Merlo.

Perché la soluzione è Merlo? Il merlo è un uccello comune noto per il suo piumaggio nero lucente e il canto melodioso. Spesso associato a immagini di campagna e natura, è considerato simbolo di semplicità e spontaneità. La parola richiama anche l’idea di un animale poco astuto, come suggerisce il gioco di parole con poco furbo. Un piccolo esempio di come il linguaggio popolare dia vita a immagini vivide e divertenti.

Come si scrive la soluzione Merlo

Stai cercando la risposta alla definizione "Un uccello poco furbo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

R Roma

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E A I B R R Mostra soluzione



