FLESSIONE

Curiosità e Significato di Flessione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Flessione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Flessione? Una fessione è un movimento ginnico che consiste nel piegare un’articolazione, come ad esempio il gomito o il ginocchio, riducendo l’angolo tra le parti del corpo. È uno degli esercizi fondamentali per rafforzare i muscoli e migliorare la flessibilità. In parole semplici, rappresenta l’atto di piegarsi, ed è alla base di molti esercizi di allenamento e stretching.

Come si scrive la soluzione Flessione

Se "Un piegamento ginnico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S E R R G I A L B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BERSAGLIERI" BERSAGLIERI

