La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un operazione per biancheria molto sporca' è 'Prelavaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRELAVAGGIO

Curiosità e Significato di Prelavaggio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prelavaggio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Prelavaggio? Il termine prelavaggio indica un'operazione preliminare di lavaggio effettuata prima del lavaggio principale, spesso per eliminare sporco molto ostinato o macchie difficili. È come una fase di preparazione che aiuta a rendere più efficace il lavaggio successivo. In parole semplici, il prelavaggio permette di rimuovere le impurità più dure, assicurando una biancheria più pulita e fresca.

Come si scrive la soluzione Prelavaggio

Stai cercando la risposta alla definizione "Un operazione per biancheria molto sporca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

