Un libro di Enzo Biagi nei cruciverba: la soluzione è Scusate Dimenticavo

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un libro di Enzo Biagi' è 'Scusate Dimenticavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUSATE DIMENTICAVO

Curiosità e Significato di Scusate Dimenticavo

Vuoi sapere di più su Scusate Dimenticavo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 18 lettere nella pagina dedicata: Scusate Dimenticavo.

Perché la soluzione è Scusate Dimenticavo? Scusate Dimenticavo è un'espressione usata per scusarsi in modo scherzoso quando si dimentica di dire qualcosa di importante. È anche il titolo di un famoso libro di Enzo Biagi, che raccoglie ricordi e riflessioni dell'autore su eventi e persone della sua vita. Questa frase rappresenta l'arte di riconoscere gli errori con umorismo e spontaneità.

Come si scrive la soluzione Scusate Dimenticavo

Hai trovato la definizione "Un libro di Enzo Biagi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

U Udine

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N A A N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANAUNIA" ANAUNIA

