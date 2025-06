Un intervento restrittivo nei cruciverba: la soluzione è Giro Di Vite

GIRO DI VITE

Curiosità e Significato di Giro Di Vite

La parola Giro Di Vite è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giro Di Vite.

Perché la soluzione è Giro Di Vite? Un intervento restrittivo si riferisce a misure che limitano o riducono determinate libertà o azioni, spesso per motivi di sicurezza o ordine pubblico. La soluzione giro di vite indica un aumento delle restrizioni o un inasprimento delle regole. È come stringere le briglie per controllare meglio una situazione, rendendola più rigida e meno permissiva.

Come si scrive la soluzione Giro Di Vite

Non riesci a risolvere la definizione "Un intervento restrittivo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A F O I L T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILATOIO" FILATOIO

