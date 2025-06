Sradicati dal terreno nei cruciverba: la soluzione è Divelti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sradicati dal terreno' è 'Divelti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIVELTI

Curiosità e Significato di Divelti

Vuoi sapere di più su Divelti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Divelti.

Perché la soluzione è Divelti? Divelti indica qualcosa che è stato rimosso o staccato violentemente dal terreno, come un albero o una pianta tirata via con forza. È il termine giusto per descrivere oggetti che, a causa di forza esterna o evento, sono stati strappati dalla loro posizione naturale. In breve, divelti racconta di ciò che è stato smosso e portato via dal suo punto di appoggio originale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strappati con forzaStrappati via come un cartello dal ventoIl terreno conquistato al mare in OlandaTerreno coltivato a frutta e verduraUna gara motociclistica su terreno accidentato

Come si scrive la soluzione Divelti

Se "Sradicati dal terreno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

E Empoli

L Livorno

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C O A I B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOCCIA" BOCCIA

