SCALOGNA

Curiosità e Significato di Scalogna

Perché la soluzione è Scalogna? Scalogna in napoletano indica una sfortuna improvvisa e fastidiosa, spesso legata a eventi sfortunati o a un senso di maledizione. È un termine colloquiale usato per descrivere quei momenti di cattiva sorte che sembrano colpire senza motivo apparente. In breve, rappresenta quella jella che si abbatte in modo imprevisto sulla vita delle persone. È un'espressione colorita della cultura partenopea per parlare di sventura.

Come si scrive la soluzione Scalogna

Hai trovato la definizione "Sinonimo di jella in napoletano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

