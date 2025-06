Si cambia alla televisione nei cruciverba: la soluzione è Canale

CANALE

Curiosità e Significato di Canale

Approfondisci la parola di 6 lettere Canale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canale? CANALE indica un percorso o un passaggio attraverso cui si trasmette un segnale, come quello televisivo. In ambito televisivo, rappresenta la frequenza o il numero su cui si riceve un programma. Cambiando canale, si sceglie di vedere un contenuto diverso. È l’elemento chiave per accedere a vari programmi e intrattenimenti, rendendo ogni visione unica e personalizzata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È compreso tra l Irlanda e la Gran BretagnaCollega il Mediterraneo al mar RossoUna via d acqua navigabileSi effettuano quando si cambia casaSi cambia alzando la voceSi cambia sposandosi

Come si scrive la soluzione Canale

Hai davanti la definizione "Si cambia alla televisione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

