Severe sgridate nei cruciverba: la soluzione è Reprimende

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Severe sgridate' è 'Reprimende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REPRIMENDE

Curiosità e Significato di Reprimende

La parola Reprimende è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Reprimende.

Perché la soluzione è Reprimende? Reprimende indica una sgridata forte e decisa, spesso usata per rimproverare qualcuno con tono severo. È un modo per far capire che un comportamento è sbagliato, mettendo in evidenza la disapprovazione. Si tratta di un rimprovero energico, che mira a correggere o mettere in guardia. In breve, è un modo deciso per far comprendere che qualcosa non va.

Come si scrive la soluzione Reprimende

Se "Severe sgridate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C P A E A R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPRERA" CAPRERA

