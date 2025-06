Quando arriva... gli indisciplinati tremano nei cruciverba: la soluzione è Castigamatti

Home / Soluzioni Cruciverba / Quando arriva... gli indisciplinati tremano

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Quando arriva... gli indisciplinati tremano' è 'Castigamatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTIGAMATTI

Curiosità e Significato di Castigamatti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Castigamatti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Castigamatti.

Perché la soluzione è Castigamatti? Il termine castigamatto indica uno strumento utilizzato per punire o reprimere comportamenti indisciplinati, spesso in contesti scolastici o educativi. È un modo scherzoso e colloquiale per riferirsi a chi impone sanzioni o richiami severi. Quando arriva, mette in soggezione gli studenti discoli, facendo tremare gli indisciplinati. Un vero e proprio terremoto disciplinare!

Come si scrive la soluzione Castigamatti

Hai davanti la definizione "Quando arriva... gli indisciplinati tremano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

G Genova

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C O E T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOCCARE" TOCCARE

