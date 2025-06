Poco discoste nei cruciverba: la soluzione è Vicine

Home / Soluzioni Cruciverba / Poco discoste

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poco discoste' è 'Vicine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VICINE

Curiosità e Significato di Vicine

Vuoi sapere di più su Vicine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Vicine.

Perché la soluzione è Vicine? Poco discoste significa vicino o nelle vicinanze. È un modo di indicare che qualcosa si trova a breve distanza, quasi adiacente. La parola VICINE racchiude proprio questo concetto di prossimità e prossimità spaziale. Quando si parla di luoghi o persone, usarla sottolinea quanto siano facilmente raggiungibili o accessibili. Insomma, indica una posizione vicino a te, facile da raggiungere e senza grandi distanze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È facile incontrarle uscendo o rincasandoPoco discoste adiacentiPoco persuasivoQuelli nell acqua durano poco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vicine

Stai cercando la risposta alla definizione "Poco discoste"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L A E L L C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CELLULA" CELLULA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.