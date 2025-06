Pesce voracissimo nei cruciverba: la soluzione è Piranha

PIRANHA

Curiosità e Significato di Piranha

Hai risolto il cruciverba con Piranha? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Piranha.

Perché la soluzione è Piranha? Il termine piranha si riferisce a un pesce d'acqua dolce noto per la sua voracità e il suo carattere aggressivo. Originario del Sud America, questo predatore si distingue per la bocca munita di numerosi denti affilati, capace di divorare prede molto più grandi di lui in breve tempo. Il nome è diventato sinonimo di qualcosa o qualcuno molto affamato o temibile.

Come si scrive la soluzione Piranha

Se "Pesce voracissimo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

H Hotel

A Ancona

