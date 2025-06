Patire le pene dell amore nei cruciverba: la soluzione è Soffrire

SOFFRIRE

Curiosità e Significato di Soffrire

Vuoi sapere di più su Soffrire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Soffrire.

Perché la soluzione è Soffrire? Soffrire significa provare dolore o tormento, spesso legato a emozioni intense come l'amore o la perdita. È un termine che descrive lo stato di chi vive momenti difficili, affrontando sofferenze emotive o fisiche. In parole semplici, indica il patire le pene dell’amore o altre prove della vita, mostrando come anche il dolore sia parte delle esperienze umane.

Come si scrive la soluzione Soffrire

Non riesci a risolvere la definizione "Patire le pene dell amore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

F Firenze

F Firenze

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E G D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADIGE" ADIGE

