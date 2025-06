Operazione finanziaria... di compensazione nei cruciverba: la soluzione è Contropartita

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Operazione finanziaria... di compensazione' è 'Contropartita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTROPARTITA

Curiosità e Significato di Contropartita

Approfondisci la parola di 13 lettere Contropartita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Contropartita? Contropartita è il termine che indica l'importo o la controprestazione scambiata tra due soggetti in un'operazione finanziaria di compensazione. È il valore che si prende in considerazione per pareggiare debiti e crediti, garantendo equilibrio tra le parti. In sostanza, rappresenta l'altro lato di una transazione, assicurando che tutti gli impegni siano saldati correttamente.

Come si scrive la soluzione Contropartita

Stai cercando la risposta alla definizione "Operazione finanziaria... di compensazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

