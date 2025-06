Misurano i terreni nei cruciverba: la soluzione è Ettari

Home / Soluzioni Cruciverba / Misurano i terreni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Misurano i terreni' è 'Ettari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETTARI

Curiosità e Significato di Ettari

Approfondisci la parola di 6 lettere Ettari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ettari? Misurano i terreni si riferisce a un'unità di misura utilizzata in agricoltura e cartografia per calcolare la superficie di un'area. La parola ettari indica appunto questa misura, equivalente a 10.000 metri quadrati. È un termine molto comune nel settore agricolo per quantificare campi e proprietà, rendendo più semplice gestire e pianificare l'uso del territorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Equivalgono a 000 mqMisure da vaste campagneSono molti in un latifondoUna station wagon per terreni disagevoliTerreni piantati ad alberi di TaggiaTerreni in discesa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ettari

Se "Misurano i terreni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G P S T R E A L I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPIGOLATORE" SPIGOLATORE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.