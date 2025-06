Lo studio delle ghiandole interne nei cruciverba: la soluzione è Endocrinologia

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo studio delle ghiandole interne' è 'Endocrinologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENDOCRINOLOGIA

Curiosità e Significato di Endocrinologia

Vuoi sapere di più su Endocrinologia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Endocrinologia.

Perché la soluzione è Endocrinologia? L'endocrinologia è la branca della medicina che si occupa dello studio delle ghiandole endocrine, come tiroide, pancreas e surreni, responsabili della produzione di ormoni. Questi messaggeri chimici regolano molte funzioni del corpo, dal metabolismo alla crescita. Conoscere questa disciplina aiuta a comprendere e trattare disturbi ormonali, migliorando la salute e il benessere generale.

Come si scrive la soluzione Endocrinologia

Se "Lo studio delle ghiandole interne" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

