La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo stato di aggregazione dell aria' è 'Gassoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GASSOSO

Curiosità e Significato di Gassoso

Vuoi sapere di più su Gassoso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gassoso.

Perché la soluzione è Gassoso? Lo stato di aggregazione dell'aria, ovvero il suo essere gassoso, indica che le molecole sono lontane tra loro e si muovono liberamente. Questo è il modo in cui conosciamo l'aria che respiriamo ogni giorno, un mix di gas come azoto, ossigeno e altri. Comprendere questa caratteristica aiuta a capire meglio il comportamento dell'atmosfera e i fenomeni climatici. È sorprendente come lo stato gassoso sia fondamentale per la vita sulla Terra.

Come si scrive la soluzione Gassoso

La definizione "Lo stato di aggregazione dell aria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

S Savona

O Otranto

