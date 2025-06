Lo erano le corna dei Fauni nei cruciverba: la soluzione è Caprine

CAPRINE

Curiosità e Significato di Caprine

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Caprine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Caprine? Caprine si riferisce a ciò che riguarda le capre o ha caratteristiche simili a quelle di queste bestie. Deriva dal latino capra e si usa per descrivere elementi, comportamenti o aspetti associati alle capre, come le corna, il latte o il carattere agile e scaltro. È un termine spesso impiegato in ambito zoologico, alimentare o anche simbolico, richiamando l’immagine delle corna dei Fauni.

Come si scrive la soluzione Caprine

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo erano le corna dei Fauni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E D O T G L L I Ù N L L E A I E T O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSTELLI DELLA GIOVENTÙ" OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

