Lo è un coltello molto tagliente nei cruciverba: la soluzione è Affilato

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un coltello molto tagliente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un coltello molto tagliente' è 'Affilato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFFILATO

Curiosità e Significato di Affilato

Hai risolto il cruciverba con Affilato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Affilato.

Perché la soluzione è Affilato? Il termine affilato descrive qualcosa che ha un filo molto sottile e tagliente, come un coltello o una lama. Viene usato anche in senso figurato per indicare qualcuno molto acuto di mente o pronto a cogliere le sfumature di una situazione. In breve, affilato richiama l’idea di precisione e incisività, caratteristiche importanti sia nel mondo reale che in quello delle idee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Molto taglienteLo sono i discorsi molto ponderatiLo è uno che ha molto liquidoLo è un uomo molto religioso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Affilato

Hai trovato la definizione "Lo è un coltello molto tagliente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E A S T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTASI" ESTASI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.