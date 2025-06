La razza di Scooby-Doo, il cane dei cartoni nei cruciverba: la soluzione è Alano

ALANO

Curiosità e Significato di Alano

Perché la soluzione è Alano? L’alano è una grande razza di cane nota per la sua statura imponente e il carattere gentile. Originario della Germania, è spesso impiegato come cane da compagnia o da lavoro. Il suo mantello può essere corto o lungo, ed è riconoscibile per il muso allungato e le orecchie morbide. Questi cani sono affettuosi, protettivi e molto intelligenti, rendendoli compagni ideali per tutta la famiglia.

Come si scrive la soluzione Alano

Hai trovato la definizione "La razza di Scooby-Doo, il cane dei cartoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

