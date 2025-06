La più celebre Evita nei cruciverba: la soluzione è Peron

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La più celebre Evita' è 'Peron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERON

Curiosità e Significato di Peron

Perché la soluzione è Peron? Perón è il nome di Juan Domingo Perón, importante politico argentino, e della sua seconda moglie, Eva Duarte, nota come Evita. Eva è diventata simbolo di lotta sociale e popolarità, rappresentando i diritti dei lavoratori e il protagonismo femminile in Argentina. La figura di Evita è ancora oggi molto amata e ricordata come un’icona di impegno e solidarietà.

Come si scrive la soluzione Peron

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

