La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La forza d attrazione terrestre' è 'Gravità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAVITÀ

Curiosità e Significato di Gravità

Perché la soluzione è Gravità? La forza di attrazione terrestre, conosciuta come gravità, è l'energia invisibile che ci tiene ancorati al suolo. Questa forza agisce tra due corpi dotati di massa, rendendo possibile il nostro camminare e il moto degli oggetti. È fondamentale per il funzionamento del pianeta e dell'intero universo. Comprendere la gravità ci aiuta a spiegare molti fenomeni naturali e a esplorare il cosmo.

Come si scrive la soluzione Gravità

La definizione "La forza d attrazione terrestre" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

T Torino

À -

