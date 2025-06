Insetto dannosissimo per i campi nei cruciverba: la soluzione è Cavalletta

CAVALLETTA

Curiosità e Significato di Cavalletta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Cavalletta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cavalletta? La cavaletta è un insetto dannoso per i campi, simile a una piccola cavalletta, che si nutre delle piante danneggiandole gravemente. Questo insetto può provocare ingenti perdite nelle coltivazioni, compromettendo la crescita e la produzione agricola. Conoscere la cavaletta è fondamentale per adottare misure di difesa efficaci e proteggere i raccolti.

Come si scrive la soluzione Cavalletta

Hai trovato la definizione "Insetto dannosissimo per i campi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

