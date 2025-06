Il contrario di eso nei cruciverba: la soluzione è Endo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il contrario di eso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il contrario di eso' è 'Endo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENDO

Curiosità e Significato di Endo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Endo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Endo.

Perché la soluzione è Endo? Endo è un prefisso di origine greca che indica qualcosa all’interno o interno rispetto a una cosa. È utilizzato in molte parole, come endoscopio (strumento per esplorare l’interno del corpo) o endogeno (che si sviluppa internamente). In breve, endo segnala un aspetto o una posizione interna, rendendo il termine molto versatile in ambito scientifico e tecnico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Shusaku narratore giapponeseForte al contrarioIl contrario della strettoiaContrario al pudore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Endo

Hai davanti la definizione "Il contrario di eso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISAIA" ISAIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.