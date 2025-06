Ha vinto i Mondiali di Calcio nel 2018 nei cruciverba: la soluzione è Francia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha vinto i Mondiali di Calcio nel 2018' è 'Francia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCIA

Curiosità e Significato di Francia

Hai risolto il cruciverba con Francia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Francia.

Perché la soluzione è Francia? La parola Francia si riferisce a un paese europeo noto per la sua ricca storia, cultura e arte. È anche una nazione che ha raggiunto grandi traguardi nello sport, come la vittoria ai Mondiali di Calcio del 2018. La Francia è famosa per le sue città affascinanti, la cucina raffinata e il patrimonio artistico, rappresentando un simbolo di eleganza e tradizione.

Come si scrive la soluzione Francia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha vinto i Mondiali di Calcio nel 2018", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

