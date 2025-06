Fine pena mai nei cruciverba: la soluzione è Ergastolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fine pena mai' è 'Ergastolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERGASTOLO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ergastolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ergastolo? Fine pena mai è un'espressione italiana che indica una condanna definitiva, senza possibilità di clemenza o riduzione. Si riferisce a una pena detentiva eterna, come quella dell'ergastolo, che prevede il carcere a vita senza scampo. È un termine che sottolinea la gravità e l'irrevocabilità del provvedimento giudiziario, lasciando un segno indelebile nella vita del condannato.

La più pesante condanna
Reclusione per tutta la vita
La pena del carcere a vita
Non ha mai un lieto fine

