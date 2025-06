Figaro e Rosina cantano in quello di Siviglia nei cruciverba: la soluzione è Barbiere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Figaro e Rosina cantano in quello di Siviglia' è 'Barbiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARBIERE

Curiosità e Significato di Barbiere

Vuoi sapere di più su Barbiere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Barbiere.

Perché la soluzione è Barbiere? Il termine barbiere si riferisce a chi si occupa di tagliare capelli e radere la barba. Spesso, compare nelle opere di teatro e musica come Il Barbiere di Siviglia, un celebre operetta di Rossini, dove il protagonista svolge questa professione. La parola evoca quindi un personaggio pratico, spesso astuto e vivace, protagonista di storie divertenti e intrighi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L opera di Rossini con la famosa aria La calunnia è un venticelloUsa il pennello sulla faccia dei suoi clientiL opera con Figaro e RosinaCantano nelle notti d estateCantano La Marsigliese

Come si scrive la soluzione Barbiere

Se "Figaro e Rosina cantano in quello di Siviglia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

