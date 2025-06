Esclamazione di rassegnazione nei cruciverba: la soluzione è Pazienza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esclamazione di rassegnazione' è 'Pazienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAZIENZA

Curiosità e Significato di Pazienza

Approfondisci la parola di 8 lettere Pazienza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pazienza? PAZIENZA è l’attitudine a tollerare con calma momenti difficili o fastidi senza perdere la calma. È un’espressione di rassegnazione e di forza interiore, che ci aiuta ad affrontare le sfide quotidiane con serenità. In sostanza, rappresenta la capacità di attendere con tranquillità, anche quando le cose non vanno come vorremmo, dimostrando equilibrio e maturità.

Come si scrive la soluzione Pazienza

Stai cercando la risposta alla definizione "Esclamazione di rassegnazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

Z Zara

I Imola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N E A L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALIENA" ALIENA

