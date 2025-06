È uno dei simboli di Gesù nei cruciverba: la soluzione è Pellicano

PELLICANO

Curiosità e Significato di Pellicano

Perché la soluzione è Pellicano? Il pellicano è un antico simbolo cristiano che rappresenta l’amore sacrificado di Gesù. Secondo la leggenda, il pellicano si ferisce per nutrire i suoi pulcini con il proprio sangue, simboleggiando così il sacrificio e la redenzione. Questo simbolo è spesso utilizzato nell’arte religiosa per ricordare il sacrificio supremo di Cristo e il suo amore infinito per l’umanità.

Come si scrive la soluzione Pellicano

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

