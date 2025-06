È doppia nel fagotto nei cruciverba: la soluzione è Ancia

ANCIA

Curiosità e Significato di Ancia

Approfondisci la parola di 5 lettere Ancia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ancia? Ancia è il termine che indica il pezzo sottile e tagliente di alcuni strumenti musicali a fiato, come il clarinetto o l'oboe, che produce il suono vibrando quando l'aria passa attraverso di essa. È fondamentale per la produzione del suono e rappresenta una delle parti più delicate e importanti di questi strumenti. La sua cura e precisione sono essenziali per ottenere un buon timbro.

Come si scrive la soluzione Ancia

Se "È doppia nel fagotto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

