RIPARTITE

Curiosità e Significato di Ripartite

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ripartite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ripartite? Divise frazionate indica qualcosa che è suddiviso in parti più piccole o frazioni. Si utilizza spesso in matematica per descrivere numeri o quantità spezzate, ma può riferirsi anche a oggetti o concetti divisi in segmenti. È un modo per rappresentare divisioni o suddivisioni, rendendo più semplice analizzare o gestire le singole componenti. In sostanza, tutto ciò che è ripartito può essere considerato frazionato.

Come si scrive la soluzione Ripartite

Stai cercando la risposta alla definizione "Divise frazionate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O R A A T M M A A V T O E C I A T Mostra soluzione



