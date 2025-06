Discorso da sciocco nei cruciverba: la soluzione è Cretineria

CRETINERIA

Curiosità e Significato di Cretineria

Hai risolto il cruciverba con Cretineria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Cretineria.

Perché la soluzione è Cretineria? La parola cretineria indica comportamenti o discorsi sciocchi, insensati o poco intelligenti. È usata per descrivere azioni che dimostrano poca saggezza o buon senso, spesso accompagnate da superficialità o stupidità. In breve, rappresenta tutto ciò che si può definire come un gesto o un pensiero insulso o privo di logica. È un termine che mette in evidenza l'assurdità di alcune scelte o parole.

Come si scrive la soluzione Cretineria

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

