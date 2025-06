Dialoga con molti Pc nei cruciverba: la soluzione è Server

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dialoga con molti Pc' è 'Server'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERVER

Curiosità e Significato di Server

La parola Server è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Server.

Perché la soluzione è Server? Un server è un computer potente che gestisce e condivide risorse, dati e servizi tra molteplici dispositivi come PC, smartphone e tablet. È il cuore della rete, permettendo a diversi utenti di lavorare insieme in modo efficiente e sicuro. In sostanza, il server rende possibile la comunicazione e la collaborazione tra tanti dispositivi, facilitando il funzionamento di internet e delle reti aziendali.

Come si scrive la soluzione Server

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dialoga con molti Pc", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E C A N L R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARNEVALE" CARNEVALE

