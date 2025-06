Da noi comincia in inverno nei cruciverba: la soluzione è Anno

ANNO

Curiosità e Significato di Anno

Perché la soluzione è Anno? La parola anno indica un periodo di 365 o 366 giorni, che rappresenta il tempo che la Terra impiega per completare un'orbita intorno al Sole. È un'unità di misura fondamentale per calendarizzare le stagioni, i mesi e la vita quotidiana. Quando si dice Da noi comincia in inverno, si fa riferimento all'inizio di un nuovo ciclo annuale, segnato dall'inizio di un anno solare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dura quanto il calendarioParte di lustroPeriodo lungo dodici mesiComincia e finisce in invernoComincia prima in inverno che in estateNon noi

Come si scrive la soluzione Anno

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

