La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Custodia di protezione per smartphone' è 'Portatelefonino'.

PORTATELEFONINO

Curiosità e Significato di Portatelefonino

La parola Portatelefonino è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Portatelefonino.

Perché la soluzione è Portatelefonino? Portatelefono è un termine che indica una custodia di protezione pensata appositamente per gli smartphone. Si tratta di accessori utili per evitare danni, graffi o cadute accidentali, garantendo sicurezza e praticità nel trasporto quotidiano. Sia in pelle, silicone o tessuto, il portatelefono combina funzionalità e stile. È l'alleato ideale per conservare il telefono in modo sicuro e sempre a portata di mano.

Come si scrive la soluzione Portatelefonino

Hai davanti la definizione "Custodia di protezione per smartphone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

F Firenze

O Otranto

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T I E S V S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SVESTITE" SVESTITE

