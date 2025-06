Correzione all apparente restringimento di colonna nei cruciverba: la soluzione è Entasi

ENTASI

Curiosità e Significato di Entasi

Hai risolto il cruciverba con Entasi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Entasi.

Perché la soluzione è Entasi? L'entasi è un termine medico che indica l'infiammazione dell'inserzione di un tendine o di un legamento sull'osso, spesso associata a dolore e gonfiore. Si manifesta comunemente in alcune malattie infiammatorie come la spondiloartrite. Conoscere questa condizione aiuta a comprendere meglio i disturbi articolari e le possibili terapie. È importante consultare uno specialista per una diagnosi accurata e un trattamento adeguato.

Come si scrive la soluzione Entasi

Non riesci a risolvere la definizione "Correzione all apparente restringimento di colonna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

S Savona

I Imola

