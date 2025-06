Chiude un piccolo ingresso nei cruciverba: la soluzione è Portoncino

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Chiude un piccolo ingresso' è 'Portoncino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTONCINO

Curiosità e Significato di Portoncino

La soluzione Portoncino di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Portoncino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Portoncino? Il termine portoncino indica una piccola porta, spesso utilizzata come ingresso secondario o di servizio in case e edifici. È più compatto di una porta principale e garantisce accesso sicuro e pratico, offrendo anche un tocco di stile. Ideale per ingressi di cortili, garage o stanze di servizio, il portoncino combina funzionalità e design, rendendo gli spazi più accoglienti e funzionali.

Come si scrive la soluzione Portoncino

Se "Chiude un piccolo ingresso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

